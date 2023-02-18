Пропагандисты случайно разоблачили расположение ремонтной базы оккупантов под Луганском, – СМИ

Нет ничего полезнее для украинских военных, чем российские пропагандисты. Они нам очень помогают. Особенно когда показывают свои базы. Как, например, на этот раз.

Враг очень хотел похвастаться трофейной самоходной артиллерийской установкой "Гвоздика". Фотографию изложил приближенный к ЧВК "Вагнера" телеграм-канал "Уголок Ситха". И именно этот кадр позволил узнать, где оккупанты ремонтируют технику.

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Оккупанты сами себя спалили

Как выяснилось, для ремонта российской техники оккупанты используют территорию заброшенной шахты. Расположена она в поселке городского типа Юбилейном Луганщины.

Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023,

– подчеркивают в публикации.



Фото трофейной "Гвоздики" сожгло оккупантов / Скриншот из сети

И именно интерес журналистов позволил не только найти первоисточник фотографии, но и геолокацию, где она была сделана. Как выяснилось, первый кадр выложил в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" 55-летний Владимир Лапин. Интересно, что он еще во времена Советского Союза служил в ВДВ. Более того, осенью 2022 года, вероятно, добровольцем пошел участвовать в так называемой "спецоперации".



Лапин первым выложил это фото еще 3 февраля / Скриншот из сети

Некоторые фотографии, в том числе и САУ "Гвоздика", он сделал на территории заброшенной шахты "Луганская". Она расположена юго-восточнее областного центра.



Лапин активно фотографировался у шахты / Фото ruskline.ru

Расследователи тщательно изучили спутниковые снимки с территории шахты. Их сделали 7 января 2023 года, поэтому они достаточно свежие. И эти кадры позволили выяснить, что "фотосессию" захваченной "Гвоздике" сделали в южной части шахты.



Спутниковые снимки помогли подтвердить локацию / RFE/RL

Остальные кадры Лапина демонстрируют цеха. Они заполнены техникой противника, а также можно увидеть процесс проведения ремонтных работ. По меньшей мере, один из таких кадров, сделанных бойцом, тоже имеет геолокацию, указывающую на шахту "Луганская".



Лапин любезно фотографировал цеха с ремонтной техникой / Фото RFE/RL



Оккупанты используют территорию шахты годами / RFE/RL

Шахту используют не один год

Заметим, что скопление техники врага на территории этой шахты уже было фиксировано ранее. К примеру, InformNapalm рассказывал, что еще в 2015 году сепаратисты, воевавших на стороне так называемых "ЛДНР", выкладывали в сеть фотографии из "Луганской". Они тоже использовали ее для хранения своей техники.

Также они выкладывали фотографии, на которых видно, как справляются с оружием на этой же промышленной площадке. Выявляли еще и фотографии, на которых видны боеприпасы. Не исключают, что их тоже, с учетом временных рамок, делали на территории шахты.

Напоследок заметим, что на территории шахты 24 октября 2022 года вспыхнул немалый пожар. Тогда местные жители рассказывали, что со стороны "Луганской" раздавались взрывы.