На Львовщине произошел обвал на шахте "Червоноградская": есть пострадавший

В ночь на 23 июля на шахте "Червоноградская" на Львовщине произошел обвал породы. В результате инцидента пострадал один из работников предприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Что известно об аварии на шахте "Червоноградская"?

Ночью 23 июля поступило сообщение от дежурного Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда о том, что в 01:52 на шахте "Червоноградская" государственного предприятия Львовуголь произошел обвал породы.

В результате обвала один работник получил сотрясение головного мозга.

В ОВА сообщили, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в Центральную городскую больницу Шептицкого городского совета.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

К слову, 17 июля чрезвычайное происшествие также случилось на шахте "Лесная" в селе Силец Шептицкого района. Там в результате обвала породы горняк 1987 года рождения получил травму левой ноги и правой руки.

Еще один несчастный случай произошел в конце мая на шахте "Степная", что на Львовщине. Тогда в результате трагедии погиб 31-летний шахтер Василий Костик.