В шахте Донецкой области, где произошел взрыв, ликвидировали аварийную ситуацию

На шахте в Донецкой области из-за взрыва погиб горняк и еще 9 человек получили травмы. Аварийную ситуацию удалось ликвидировать за несколько часов.

Специалисты выполнили разгазирование участка на шахте в поселке Удачном. Поэтому здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

Кстати Пострадавшие в результате взрыва на Донбассе шахтеры находятся в тяжелом состоянии

В каком состоянии пострадавшие

В Покровской больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших. У них легкие телесные повреждения.

Еще шесть горняков находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Один из них работник шахтоуправления Покровского, 5 – работники подрядной организации.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрыв на шахте в Удачном: главное