В шахте Донецкой области, где произошел взрыв, ликвидировали аварийную ситуацию

1 августа 2021 , 09:01
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Источник:

"РБК-Украина"

На шахте в Донецкой области из-за взрыва погиб горняк и еще 9 человек получили травмы. Аварийную ситуацию удалось ликвидировать за несколько часов.

Специалисты выполнили разгазирование участка на шахте в поселке Удачном. Поэтому здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

Кстати Пострадавшие в результате взрыва на Донбассе шахтеры находятся в тяжелом состоянии

В каком состоянии пострадавшие

В Покровской больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших. У них легкие телесные повреждения.

Еще шесть горняков находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Один из них работник шахтоуправления Покровского, 5 – работники подрядной организации.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрыв на шахте в Удачном: главное

  • 31 июля 2021 года около 05:12 на шахте прогремел взрыв.
  • Пострадали 10 горняков. Один из них умер в больнице, остальные находятся в тяжелом состоянии.
  • Покровская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.
  • Досудебное следствие установило, что трагедия произошла из-за взрыва метана.
Автор: Вероніка Климська