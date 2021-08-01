В шахте Донецкой области, где произошел взрыв, ликвидировали аварийную ситуацию
1 августа 2021 , 09:01Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
На шахте в Донецкой области из-за взрыва погиб горняк и еще 9 человек получили травмы. Аварийную ситуацию удалось ликвидировать за несколько часов.
Специалисты выполнили разгазирование участка на шахте в поселке Удачном. Поэтому здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.
Кстати Пострадавшие в результате взрыва на Донбассе шахтеры находятся в тяжелом состоянии
В каком состоянии пострадавшие
В Покровской больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших. У них легкие телесные повреждения.
Еще шесть горняков находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Один из них работник шахтоуправления Покровского, 5 – работники подрядной организации.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Взрыв на шахте в Удачном: главное
- 31 июля 2021 года около 05:12 на шахте прогремел взрыв.
- Пострадали 10 горняков. Один из них умер в больнице, остальные находятся в тяжелом состоянии.
- Покровская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.
- Досудебное следствие установило, что трагедия произошла из-за взрыва метана.