Футбол поддерживает Украину: Шахтер планирует провести благотворительные матчи для помощи ВСУ

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается почти три года. Футбольное сообщество все это время активно поддерживает Силы обороны, которые защищают государство.

Донецкий Шахтер планирует сыграть благотворительные матчи с португальскими командами в поддержку Украины. Среди них такие гранды Примейры, как Бенфика, Порту и Спортинг.

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Шахтер поддерживает Вооруженные Силы Украины

О намерениях провести благотворительные матчи сообщил генеральный директор "горняков" – Сергей Палкин. Футбольный функционер подчеркнул, что клуб хочет организовать товарищеские игры, ведь они доможуть собрать деньги на поддержку народа Украины и военных.

Мы поддерживаем людей, которые потеряли дом, солдат с серьезными травмами. Для нас очень важно, чтобы эти игры приносили доход и посылали сигнал о том, что происходит в Украине,

– сказал Палкин.

Отдельно, генеральный директор дончан отметил за счет чего держится клуб в такие непростые времена. Палкин подчеркнул, что команда в основном получает деньги благодаря продаже своих игроков из-за того, что сократилась спонсорская помощь.

Сергей Палкин также отметил, что менеджмент Шахтера готовится к продаже одного из лидеров донецкой команды – Георгия Судакова. По словам гендиректора "горняков" игрок готовится к переходу в большой клуб.

Напомним, что Шахтер постоянно оплачивает лечение в зарубежных клиниках для украинских военнослужащих. Кроме этого, дончане уже проводили благотворительные матчи в поддержку ВСУ и народа Украины.

В рамках 6-го тура Украинской Премьер-Лиги Шахтер сыграет против львовских Карпат. Дата и время проведения игры – 14 сентября, в 18:00. Напомним, что прошлый матч чемпионата Украины между "горняками" и Кривбассом был перенесен из-за долговременной воздушной тревоги в Кривом Роге.