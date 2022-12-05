Будут защищаться заклинаниями от HIMARS: в Ростов приехали шаманы из Бурятии
В Ростов-на-Дону приехали бурятские шаманы, чтобы помочь армии захватчиков. Они будут проводить обряды, чтобы снизить потери россиян в войне.
Об этом рассказывают в пропагандистских СМИ. Отметили, что шаманы будут сконцентрироваться прежде всего на HIMARS, которые россияне называют "химерами".
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Будут лечить оккупантов
Пропагандисты отметили, что буряты возводят юрты. В них они будут молиться. Кроме этого, шаманы будут лечить раненых россиян и вызвать духи древних воинов-гунов.
Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам, – сказал глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.
Раньше юрты хотели разместить в Старобешевском районе Донецкой области. Однако оккупанты не обрадовались такой новости и решили организовать все в Ростове.
Что известно о шаманах, которые хотят спасать оккупантов
- Шаманы привезли с собой 3 юрта. "Гуннский фонд" отметил, что такие халабуды использовали 16 веков назад для военных походов.
- Булутов сказал, что очень нужный проект организовал сам фонд без финансирования.
- В фонде сообщили, что шаманы могут помочь, когда россиянин имеет ранение или сотрясение головного мозга.