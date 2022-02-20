О том, как Лукашенко использует вопрос Крыма и осмелится ли он официально признать оккупированный украинский полуостров российским – эксклюзивно сайта 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Вопрос Крыма – шанс для Лукашенко

До сих пор вопрос Крыма для кровавого усача был шансом для хоть какого-то политического маневрирования. В декабре прошлого года он значительно сузил это пространство заявлением, что Крым таки российский – де-факто,

– отметил Магда.

Он пояснил, что уже в конце февраля 2022 года Россия "может положить конец колебаниям Лукашенко по идентификации оккупированного полуострова".

По словам эксперта, Кремль хочет любым способом заманить самопровозглашенного президента Беларуси в оккупированный Крым.

Вопрос Крыма – шанс для Лукашенко / Фото Getty Images

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Россияне попытаются затянуть Лукашенко в Крым

Им (россиянам – 24 канал) сейчас необходимо любой ценой затянуть Лукашенко на крымские земли ради попытки хотя бы как-то узаконить российскость Крыма в глазах международного сообщества. Решающую роль в этом жизненно важном вопросе для России играет статус СБ, как страны основательницы ООН,

– отметил Евгений Магда.

Путин затягивает Лукашенко в оккупированный Крым / Фото Getty Images

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