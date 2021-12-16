Шанс может появиться в любое время, – в Минобороны ответили, готова ли Украина к НАТО
Источник:24 канал
Вступление Украины в НАТО – это коллективное политическое решение. Хотя сейчас эта перспектива может казаться далекой, все может внезапно измениться.
Речь идет о геополитической ситуации в мире. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
К теме Франция и США обсудят вступление Украины в НАТО
"Шанс может появиться в любое время, потому что может возникнуть "Черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые абсолютно изменят расклад сил", – подчеркнула Маляр.
Готовность к вступлению в НАТО
По словам заместителя главы Минобороны, Украина должна ежедневно быть готовой к такому шансу. Сейчас внедряют ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО.
В этой сфере мы движемся по плану и даже опережаем в некоторых достижениях страны, которые уже являются членами НАТО,
– подчеркнула Маляр.
Важным моментом является заложенный оборонный бюджет Украины, который в 2021 году формировали по стандартам Альянса. Страны-участницы выделяют на вооружение почти 20% бюджета и Украина придерживается этой нормы.
Перенимают в Минобороны и стандарты НАТО по образованию и кадровому менеджменту. В частности относительно условий и стимулов для продвижения по военной карьере.
Сотрудничество с союзниками Украины
Украинские войска также проводят совместные учения со странами Организации Североатлантического договора, участвуют в совместных операциях. Часто представители Украины показывают результаты лучше тех, что у зарубежных коллег.
Наши силы специальных операций – это то, чем мы можем гордиться, как и Главным управлением разведки,
– заметила Маляр.
Сейчас Украина активно обменивается развединформацией с союзниками. Заместитель министра обороны подчеркнула, что украинцам есть чем удивить партнеров.
Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Одним из требований Владимира Путина в разговоре с Джо Байденом была гарантия невступления Украины в НАТО. Президент США заявил, что этот вопрос – только между официальным Киевом и Альянсом.
- В то же время в Госдепе США заявили, что Украина может не присоединиться к организации в течение ближайших 10 лет.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией и не будет отзывать свое обещание в 2008 году.