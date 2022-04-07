"Шансов спастись от смерти ежедневно меньше": жителей Луганщины еще раз призывают эвакуироваться

Угроза усугубления российской агрессии не уменьшается. Поэтому жителям Луганщины следует срочно эвакуироваться.

Так будет возможность уберечь себя и своих родных. Об этом сказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Важно Не медлите: людей призывают выезжать из Луганщины, пока есть возможность

Гуманитарные коридоры

По его словам, уже сегодня, 7 апреля, запланирована эвакуация жителей:

Попасной;

Горной общины;

Северодонецка;

Лисичанска;

Рубежного.

В именно эти населенные пункты привезут еду, воду и средства первой необходимости. Заметим, каждый день людей вывозят бесплатно – к поездам, далее железнодорожным сообщением в безопасные регионы Украины.

Земляки, эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем ​​все меньше. Обезопасьте себя и родных,

– подчеркнул Гайдай.

Места сборов для эвакуации

Если вы и ваши родные намерены эвакуироваться, в ОВА назвали места сбора:

Северодонецк – проспект Химиков, 28;

– проспект Химиков, 28; Лисичанск – ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

– ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС; Попасная – улица Первомайская, 42;

– улица Первомайская, 42; Горное – улица Гагарина, 13а;

– улица Гагарина, 13а; Нижнее – Парковая, 13;

– Парковая, 13; Рубежное – улица Чехова, 11

Важно – Жителей трех областей призвали эвакуироваться: смотрите видео