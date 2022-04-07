"Шансов спастись от смерти ежедневно меньше": жителей Луганщины еще раз призывают эвакуироваться

7 апреля 2022 , 10:01
Читати новину українською

Угроза усугубления российской агрессии не уменьшается. Поэтому жителям Луганщины следует срочно эвакуироваться.

Так будет возможность уберечь себя и своих родных. Об этом сказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Важно Не медлите: людей призывают выезжать из Луганщины, пока есть возможность

Гуманитарные коридоры

По его словам, уже сегодня, 7 апреля, запланирована эвакуация жителей:

  • Попасной;
  • Горной общины;
  • Северодонецка;
  • Лисичанска;
  • Рубежного.

В именно эти населенные пункты привезут еду, воду и средства первой необходимости. Заметим, каждый день людей вывозят бесплатно – к поездам, далее железнодорожным сообщением в безопасные регионы Украины.

Земляки, эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем ​​все меньше. Обезопасьте себя и родных,
– подчеркнул Гайдай.

Места сборов для эвакуации

Если вы и ваши родные намерены эвакуироваться, в ОВА назвали места сбора:

  • Северодонецк – проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск – ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная – улица Первомайская, 42;
  • Горное – улица Гагарина, 13а;
  • Нижнее – Парковая, 13;
  • Рубежное – улица Чехова, 11

Важно – Жителей трех областей призвали эвакуироваться: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк