Шантажируют детьми: в Польшу из Беларуси пыталось попасть рекордное количество мигрантов
Источник:Пограничная служба Польши
На белорусско-польской границе количество мигрантов в очередной раз бьет рекорды. Пограничники зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы.
Пограничная служба задержала 7 мигрантов из Турции. Другие попытки удалось предотвратить.
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Отмечают, что за помощь нелегалам задержали 10 иностранцев и 3 поляков.
Давление усиливают
Министерство национальной обороны Польши сообщило, что Беларусь усиливает давление мигрантами, используя детей. Ведомство обнародовало видео шантажа. На нем нелегальный мигрант с ребенком позирует для фото, которое делает белорусский солдат.
Ситуация на границе Польши и Беларуси: что известно
- Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко шантажирует страны Европы нелегальными мигрантами. Это произошло после блокировки авиасообщения с Беларусью.
- Польша усиливает контроль границы с Беларусью военными вертолетами.
- Лукашенко обвинил правительство Польши в том, что пограничники перебрасывают мертвых нелегалов на белорусскую границу. Он заявил, что у Европы нет доказательств против него.
- Польские пограничники находят мертвых нелегалов. Они могли умереть от переохлаждения.
- Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных зонах.
Текст публикации пограничной службы Польши:
Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу и задержали 7 иммигрантов из Турции. Остальные попытки удалось предотвратить. За помощь нелегалам задержали 13 человек: 10 иностранцев и 3 поляков.