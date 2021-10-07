Шантажируют детьми: в Польшу из Беларуси пыталось попасть рекордное количество мигрантов

7 октября 2021 , 16:51
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Источник:

Пограничная служба Польши

На белорусско-польской границе количество мигрантов в очередной раз бьет рекорды. Пограничники зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы.

Пограничная служба задержала 7 мигрантов из Турции. Другие попытки удалось предотвратить.

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Отмечают, что за помощь нелегалам задержали 10 иностранцев и 3 поляков.

Давление усиливают

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что Беларусь усиливает давление мигрантами, используя детей. Ведомство обнародовало видео шантажа. На нем нелегальный мигрант с ребенком позирует для фото, которое делает белорусский солдат.

Ситуация на границе Польши и Беларуси: что известно

  • Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко шантажирует страны Европы нелегальными мигрантами. Это произошло после блокировки авиасообщения с Беларусью.
  • Польша усиливает контроль границы с Беларусью военными вертолетами.
  • Лукашенко обвинил правительство Польши в том, что пограничники перебрасывают мертвых нелегалов на белорусскую границу. Он заявил, что у Европы нет доказательств против него.
  • Польские пограничники находят мертвых нелегалов. Они могли умереть от переохлаждения.
  • Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных зонах.

Текст публикации пограничной службы Польши:

Очередные рекорды. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу и задержали 7 иммигрантов из Турции. Остальные попытки удалось предотвратить. За помощь нелегалам задержали 13 человек: 10 иностранцев и 3 поляков.

Автор: Марія Масюк