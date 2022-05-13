Шантажируют и угрожают: россияне в Херсоне заставляют провайдеров подключаться к российским сетям

Враг на временно оккупированных территориях Украины изо всех сил пытается подло убрать для себя все угрозы. Одними из таких он считает украинскую связь и Интернет.

В Госспецсвязи Украины объяснили причину такого поведения российских оккупантов. Дело в том, что они боятся, чтобы люди не узнали правду. Ведь украинцы, имея свободный доступ к информации, не ведутся на российскую пропаганду, потому что знают правду о ходе войны.

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Что делают россияне, чтобы заглушить украинскую связь

Российские захватчики постоянно пытаются присоединить украинские интернет-сети к своей. Она же в свою очередь подконтрольна российским спецслужбам.

Таким образом, у российских захватчиков есть коварный план заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети. Русские для этого используют разные циничные способы. Они шантажируют и угрожают людям с временно оккупированных территорий Украины. Мол, будет расправа над теми, кто не согласится "сотрудничать" с оккупационным режимом.

Российские оккупанты нарушают международное законодательство

В Госспецсвязи привели даже конкретный пример такой ситуации, чтобы не было сомнений в правдивости. Утром, 13 мая, оккупанты из так называемой росгвардии захватили помещение Херсонской компании "Статус". Там они отключили все коммуникационное оборудование.

Теперь россияне прибегли к шантажу. Они заявили руководству компании, что заберут все оборудование, если они откажутся подключаться к сети из оккупированного Крыма.

То, что делают российские захватчики на украинской земле, является грубым нарушением международного законодательства. Специалисты Госсвязи фиксируют все такие случаи и будут привлекать их в качестве доказательств дел против врага в международных инстанциях.

Последние новости о Херсонской области

Двое детей 12 мая получили травмы из-за обстрела оккупантов в Херсонской области. Россияне обстреляли село Добрянка в Бериславском районе, из-за чего ранения получил 9-летний мальчик. Также россияне подло обстреляли колонну авто с гражданскими людьми, которые намеревались покинуть оккупацию. Пострадал 10-летний ребенок, находившийся в одном из авто.

Известно также, что россияне вероломно мародерят на временно оккупированной Херсонщине. Они воруют зерно, тракторы и все, что попадется под руку. Появилась даже информация, что сами же российские генералы бьются, чтобы что-то украсть.

Также 12 мая стало известно, что российские захватчики въехали в Заводовку Херсонской области. Населённый пункт входит в состав Горностаевской общины. Они проводят там проверки. Украинская власть просила людей сохранять спокойствие.

Как украинская армия уничтожает россиян в Херсонской области: смотрите видео