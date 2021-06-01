Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, – СМИ

Пропагандист Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца. Поэтому должна начаться судебная волокита, которая даст пропагандисту дополнительное время на решение проблемы с проживанием в ЕС.
В дальнейшем суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Анатолия Шария были корректными. Такое мнение высказал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
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Шарий обжаловал решение суда
Пропагандист обжаловал решение в последний день, который допускал закон. Поэтому должна начаться судебная волокита, которая может затянуться на месяцы или даже год, рассказал Сидоренко.
Лишение статуса беженца будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Европейского Союза. Поэтому ему нужно будет его покинуть и, как вариант, хотя и маловероятный – вернуться в Украину.
Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства. Впрочем, он может оставаться в других странах ЕС, пока не будет, например, решения о его депортации. Здесь очень важна роль Украины: она может повлиять на его выдачу госорганам.
И здесь очень важно, что Украина ведет против него дело. В случае, если украинская прокуратура сможет убедить испанскую власть или власть другого государства ЕС в том, что расследование истинно, его должны выдать Украине,
– пояснил Сергей Сидоренко.
Между тем сам Шарий в своем инстаграме уже отреагировал на новости о его статусе в Литве. В характерном тоне он написал, что "помойка развонялась".
Шарий и статус "политического беженца"
- 31 мая 2021 года появилась информация, что Литва лишила Анатолия Шария политического убежища и объявила персоной нон грата.
- Точно неизвестно, где именно находится Шарий. Скорее всего, он последние 4 года живет в Испании.
- Журналисты ранее показали его виллу в Испании ориентировочной стоимостью в 1 миллион евро.