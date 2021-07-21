"Шарик, ты балбес": на админгранице с оккупированным Крымом появился интересный билборд

На административной границе с оккупированным Крымом установили оригинальный билборд. Сделали это на фоне предстоящих выборов в российскую Госдуму.

Билборд появился между населенными пунктами Волноваха и Курахово. На нем изображены персонажи из советского мультсериала "Трое из Простоквашино" – Шарик и Матроскин.

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Пес Шарик держит в руках российский паспорт, который он, очевидно, только что получил. "Поздравляю тебя, ты балбес", – так на это реагирует Матроскин. Послание от Матроскина адресовано жителям оккупированных территорий, которые получили российские паспорта и смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

Выдавать российские документы начали с разрешения Путина еще в июне 2019 года. Тогда он согласовал выдачу паспортов украинцам-жителям Донбасса по упрощенной процедуре

Российские паспорта на Донбассе: последние новости

Накануне стало известно, что жителям Донбасса с российскими паспортами разрешат голосовать на выборах в Госдуму. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК государства-агрессора.

В Совете нацбезопасности и обороны ситуацию сравнили с тем, "как Гитлер нападал, он аусвайсы выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".

По словам секретаря СНБО, цель Путина заключается в том, чтобы его политсила получила дополнительные сотни тысяч голосов во время выборов в Госдуму.