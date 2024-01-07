Виктор Орбан может заменить Шарля Мишеля в ЕС: есть ли реальные угрозы

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о своем намерении баллотироваться в европейский парламент. Об этом он 6 января сказал в интервью бельгийскому изданию De Standaard. Его должность может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впрочем, не стоит сразу ждать условных катаклизмов со стороны Орбана, отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Тарас Загородний. Он пояснил, что венгерский премьер пытается не переходить "красных линий".

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"Я лично не жду катаклизмов со стороны Орбана. Он в действительности очень много говорит, но где нужно не пережимать, там он не пережимает. Вот европейцы не могут никак его схватить, чтобы указать, что он нарушает", – сказал политолог.

Чего ждать от Орбана

Орбан действует хитро. К примеру, он может пропустить какую-то одну часть, как это было с голосованием по предоставлению Украине кандидатства в ЕС.

"Я думаю, что в политический мир вошел такой мем, как "венгерское голосование". То есть в принципе можно было выйти во время голосования и с одной стороны все страны поддержали, а с другой – ты был против. Такая дипломатия", – объяснил Загородний.

В вопросах, когда венгерский премьер блокирует помощь Украине, он торгуется за свои выгоды.

"Поэтому я не думаю, что Орбан будет себя вести так, что все остановится. Более того – в ЕС значительно больше стран и я уверен, что рычаги давления на Венгрию и лично Орбана у западных стран есть", – добавил он.

Играет ли Орбан исключительно на Россию

Виктора Орбана называют другом Владимира Путина и он повторяет определенные нарративы и политику российского диктатора. Но с другой стороны, венгерский премьер может выражать настроения определенной категории венгров.

"Венгрия находится в состоянии такого реваншизма еще с 1920 года, когда они потеряли 2/3 территории королевства Венгрии по Трианонскому миру в результате Первой мировой войны. В это королевство входила нынешняя территория Хорватии, огромной Румынии, Словакия, часть Украины, Сербии, даже где-то Австрии, и у них до сих пор есть такие реваншистские настроения", – объяснил Загородний.

По его словам, идеи Венгрии и России могут совпадать в плане передела границ в Европе. Только с разными весовыми категориями.

Поэтому мы должны понимать, что с Венгрией проблемы всегда будут. Тем более что там есть еще конкретный расчет. Венгрия – это первая страна, которая точно пострадает от сближения Украины с ЕС. Потому что более перспективная страна, население больше и условно говоря выгоднее будет размещать производства и так далее,

– резюмировал политолог.

Отметим, что для участия в выборах Шарль Мишель хочет присоединиться к бельгийской либеральной партии Реформистское движение. Европейский совет сможет избрать его преемника уже в конце июня 2024 года. Если парламентарии не договорятся, то им автоматически станет лидер председательствующей в Раде страны. В июле такой будет Венгрия.

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