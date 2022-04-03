Шарль Мишель написал о Буче на украинском и запустил хэштег "бучанская резня"
Источник:твитер Шарля Мишеля
После того, как ВСУ освободили регионы Киевской области от оккупантов, весь мир узнал, что происходит в тех местах, где временно находились рашисты. Буча стала местом, где россияне совершали едва ли не самые серьезные преступления против мирного населения.
В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель после того, как увидел фото из освобожденной Бучи, заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Также подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.
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Шарль Мишель обещает новые санкции против РФ
Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области,
– написал Мишель, добавив к своему твиту хэштег "бучанская резня" (#BuchaMassacre).
Он добавил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Также, по его словам, дальнейшие санкции против России уже на подходе.
Политик завершил сообщение словами: "Слава Украине!".