Шарля Мишеля переизбрали председателем Евросовета на второй срок

Шарль Мишель будет возглавлять Евросовет еще в течение следующих 2,5 лет. Действующего голову переизбрали на второй срок. Отсчет новой каденции начнётся с 1 июня 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета от 24 марта. На руководящей позиции Мишель будет оставаться до 30 ноября 2024 года.

Тем временем Боррель считает, что через 15 дней решится ход российского вторжения в Украину.

Мишеля повторно избрали и президентом евросаммитов

Также Шарль Мишель повторно избран президентом евросаммитов – тоже до конца ноября 2024 года. Бельгиец является третьим президентом Евросовета после создания этой должности в 2009 году – согласно Лиссабонскому соглашению.

Возглавил Европейский орган политик в декабре 2019 года. До этого он занимал должность премьер-министра Бельгии.

Чем занимается президент Евросовета: