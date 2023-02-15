Либо дрон, либо прибор для измерений, – в Молдове рассказали о летательном объекте над страной

Молдова 14 февраля на определенный промежуток времени закрыла воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. Информацию об объекте Молдова получила от Украины.

Про объект в воздушном пространстве Молдовы рассказал спикер молдавского парламента Владимир Гросу. По его словам, это был "либо дрон, либо устройство, которое производит измерения на определенной высоте".

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Что произошло с воздушным объектом – неизвестно

Владимир Гросу отметил, что дрон прилетел с севера, со стороны Украины, и был идентифицирован военными. При этом спикер подчеркнул, что информацию про объект Молдова получила от Украины.

Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия его идентифицировала. Наших румынских коллег также проинформировали, потому что этот объект двигался в направлении юго-запада. Именно поэтому нам понадобился этот короткий интервал для обеспечения безопасности воздушного пространства,

– сказал спикер.

Власти Молдовы не сообщают, что с этим летающим объектом стало в результате: был ли он сбит, или покинул воздушное пространство страны.

Что известно о шаре над Молдовой

Воздушный шар обнаружили после обеда 14 февраля над Молдовой в районе города Сороки. Из-за вероятной угрозы, которую мог представлять этот объект, Минобороны приказало закрыть небо для гражданских самолетов.

Менее чем через полтора часа установили, что объект не представляет угрозы. Потому Минобороны Молдовы дало рекомендацию открыть воздушное пространство над страной.

Отметим, что система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила в своем воздушном пространстве небольшую воздушную цель. Поэтому в небо пришлось поднять авиацию, но экипаж ничего не заметил.

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