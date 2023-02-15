Про об'єкт в повітряному просторі Молдови розповів спікер молдовського парламенту Володимир Гросу. За його словами, це був "або дрон, або пристрій, який виконує вимірювання на певній висоті".

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Що сталося з повітряним об'єктом – невідомо

Володимир Гросу зазначив, що дрон прилетів з півночі, з боку України, і був ідентифікований військовими. Причому спікер наголосив, що інформацію про об'єкт Молдова отримала від України.

Інформація надійшла від українських колег, після чого Національна армія ідентифікувала його. Наших румунських колег також поінформували, тому що цей об'єкт рухався у напрямку південного заходу. Саме тому нам знадобився цей короткий інтервал для забезпечення безпеки повітряного простору,

– сказав спікер.

Влада Молдови не повідомляє, що з цим об'єктом, який літав, стало в результаті: чи був він збитий, чи залишив повітряний простір країни.

Що відомо про кулю над Молдовою

Повітряну кулю виявили по обіді 14 лютого над Молдовою в районі міста Сороки. Через ймовірну загрозу, яку міг становити цей об'єкт, Міноборони наказало закрити небо для цивільних літаків.

Менш ніж через півтори години встановили, що об'єкт не становить загрози. Тому Міноборони Молдови дало рекомендацію відкрити повітряний простір над країною.

Зазначимо, що система повітряного спостереження румунських ВПС виявила у своєму повітряному просторі невелику повітряну ціль. Через це у небо довелось підняти авіацію, але екіпаж нічого не помітив.

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