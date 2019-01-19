"Шатдаун в США" Джордж Буш угостил пиццей Секретную службу

Бывший президент США Джордж Буш привез пиццу сотрудникам Секретной службы США, которые из-за приостановки работы правительства уже почти месяц работают без зарплаты.

Об этом бывший президент США написал в своем Instagram.

Читайте также: Через подкоп на границе США с Мексикой в ​​Америку незаконно попали почти 400 мигрантов

Я и Лора (жена президента – 24 канал) благодарны нашей Секретной службы и тысячам федеральных служащих, которые так плодотворно работают на нашу страну и не получают денег,

– отметил Буш.

Экс-президент добавил, что пора "отложить политику", собраться демократам и республиканцам вместе и положить конец "шатдауну" правительства.

Отметим, в свою очередь президент США Дональд Трамп 19 января хочет обратиться к согражданам относительно гуманитарного кризиса на южной границе страны. Кроме этого, глава Белого дома будет говорить о "шатдауне".

Отметим, что этот "шатдаун" является самым длинным в истории США.

Напомним, шатдаун начался в полночь на 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

Как часто случается "шатдаун"?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случился второй "шатдаун" за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.