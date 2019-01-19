"Шатдаун у США": Джордж Буш пригостив піцою Секретну службу

Колишній президент США Джордж Буш привіз піцу співробітникам Секретної служби США, які через призупинення роботи уряду вже майже місяць працюють без зарплати.

Про це колишній президент Сполучених Штатів написав у своєму Instagram.

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Я і Лора (дружина президента – 24 канал) вдячні нашій Секретній служби та тисячам федеральних службовців, які так плідно працюють на нашу країну та не отримують грошей,

– зазначив Буш.

Екс-президент додав, що настав час "відкласти політику", зібратися демократам та республіканцям разом та покласти край "шатдауну" уряду.

Зазначимо, своєю, чергою президент США Дональд Трамп 19 січня хоче звернутися до співгромадян стосовно гуманітарної кризи на південному кордоні країни. Окрім цього, глава Білого дому говоритиме про "шатдаун".

Зазначимо, що цей "шатдаун" є найдовшим в історії США.

Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

Як часто трапляється "шатдаун"?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий "шатдаун" за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.