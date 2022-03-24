"Шедевр" роспропаганды: "украинские биолаборатории" уже финансирует сын Байдена

Российская пропаганда плодит все больше и больше абсурдных фейков. В этот раз они утверждают, что мифические "украинские биолаборатории" финансирует сын президента США Джо Байдена.

Уже не первую неделю в российском медиапространстве распространяется история о так называемых "украинских биолабораториях", где разрабатывают химическое оружие. По словам журналиста Сергея Лещенко, никто в это не верит, но оккупанті продолжают рассказывать эти сказочки.

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Он объясняет, что россияне разгоняют этот фейк, чтобы оправдывать свое безосновательное вторжение в Украину.

На этот раз сюда приплели сына Байдена

Сначала россияне говорили, что "биолабораторию" якобы финансировал сам Пентагон. Но теперь почему-то там появился сын Джо Байдена Хантер.

То, что это вообще не стыкуется друг с другом – вообще никого не интересует. Нужно всегда подбрасывать новые "дровишки" в фейк, чтобы он "разгорался". Логику здесь не нужно искать. Все знают, что это полная "ахинея",

– объясняет Сергей Лещенко.

Здесь даже нечего особо опровергать: никаких "биолабораторий" в Украине не было. Обычный абсурдный фейк от российской пропаганды.

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