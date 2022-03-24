Вже не перший тиждень у російському медіапросторі шириться історія про так звані "українські біолабораторії", де розробляють хімічну зброю. За словами журналіста Сергія Лещенка, ніхто в це не вірить, але окупанти продовжують розповідати ці казочки.

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Він пояснює, що росіяни розганяють цей фейк, щоб виправдовувати своє безпідставне вторгнення до України.

Цього разу сюди приплели сина Байдена

Спершу росіяни говорили, що "біолабораторії" нібито фінансував сам Пентагон. Але тепер чомусь там з’явився син Джо Байдена – Хантер.

Те, що це взагалі не стикується одне з одним – взагалі нікого не цікавить. Потрібно завжди підкидувати нові "дровішка" до фейку, щоб він "розгорався". Логіки тут не треба шукати. Всі знають, що це повна "ахінєя", – пояснює Сергій Лещенко.

Тут навіть нема що особливо спростовувати: жодних "біолабораторій" в Україні не було. Звичайний абсурдний фейк від російської пропаганди.

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