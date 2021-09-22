Это попытка вывести украинского лидера из нормального эмоционального состояния, дестабилизировать его. Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Владимир Фесенко.
Важно Было жутко, – Шефир впервые прокомментировал покушение на себя
Зеленского хотят подтолкнуть к спонтанным действиям
По его словам, возможно, так нападавшие хотели подтолкнуть Зеленского к спонтанным и нелогичным действиям.
Дело не в Шефире, он лишь промежуточная мишень. В отношении него нет очевидных мотивов,
– подчеркнул Фесенко.
Он отметил, что по разным источникам, Шефир действительно выступает как коммуникатор и человек, который не провоцирует, а, скорее, улаживает конфликты.
В то же время заместитель президента не имеет прямого отношения к теме олигархов. Он лишь договаривается с ними по конкретным темам.
Но он (Шефир – 24 канал) не является движущей силой закона об олигархах. К документу причастны другие люди. Поэтому логично, чтобы на них было покушение. Если цель – эмоционально повлиять на президента, то надо бить по человеку, который близок ему эмоционально.
Российский след в обстреле
Эксперт пояснил, что после событий 2014 года почти в каждом резонансном деле нужно рассматривать российский след как одну из версий. Он отметил, что похожие методы используют:
- либо криминалитет;
- либо спецслужбы.
"То, что стреляли из зоны, где нет мобильной связи, лесополосы – действовали профессионалы. Понятно, спецслужбы какой страны заинтересованы в этом. Такой сценарий надо рассматривать, но возможны и другие версии", – считает политолог.
Политолог прокомментировал обстрел авто Шефира: смотрите видео
Важное об обстреле автомобиля Шефира
- Вблизи села Лесники Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира.
- В транспорт попало не менее 10 пуль. Сам Шефир не пострадал, однако 3 пули получил его водитель. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Стрелок с места нападения скрылся. По факту обстрела уже открыли уголовное производство, а полиция объявила спецоперацию.
- На покушение на своего помощника отреагировал Владимир Зеленский. Он считает, что такой "привет" – это слабость.
- Сам Шефир тоже прокомментировал обстрел. Он считает, что так хотели напугать украинскую власть.