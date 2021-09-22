Это попытка вывести украинского лидера из нормального эмоционального состояния, дестабилизировать его. Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Владимир Фесенко.

Важно Было жутко, – Шефир впервые прокомментировал покушение на себя

Зеленского хотят подтолкнуть к спонтанным действиям

По его словам, возможно, так нападавшие хотели подтолкнуть Зеленского к спонтанным и нелогичным действиям.

Дело не в Шефире, он лишь промежуточная мишень. В отношении него нет очевидных мотивов,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что по разным источникам, Шефир действительно выступает как коммуникатор и человек, который не провоцирует, а, скорее, улаживает конфликты.

Справка. Фесенко отметил, что Сергей Шефир был другом Зеленского еще до того, как он возглавил пост президента Украины – с 1990-х годов.

В то же время заместитель президента не имеет прямого отношения к теме олигархов. Он лишь договаривается с ними по конкретным темам.

Но он (Шефир – 24 канал) не является движущей силой закона об олигархах. К документу причастны другие люди. Поэтому логично, чтобы на них было покушение. Если цель – эмоционально повлиять на президента, то надо бить по человеку, который близок ему эмоционально. Владимир Фесенко Политолог

Российский след в обстреле

Эксперт пояснил, что после событий 2014 года почти в каждом резонансном деле нужно рассматривать российский след как одну из версий. Он отметил, что похожие методы используют:

либо криминалитет;

либо спецслужбы.

"То, что стреляли из зоны, где нет мобильной связи, лесополосы – действовали профессионалы. Понятно, спецслужбы какой страны заинтересованы в этом. Такой сценарий надо рассматривать, но возможны и другие версии", – считает политолог.

Политолог прокомментировал обстрел авто Шефира: смотрите видео

Важное об обстреле автомобиля Шефира