Це спроба вивести українського лідера з нормального емоційного стану, дестабілізувати його. Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.

Важливо Було моторошно, – Шефір вперше прокоментував замах на себе

Зеленського хочуть підштовхнути до спонтанних дій

За його словами, можливо, так нападники хотіли підштовхнути Зеленського до спонтанних і нелогічних дій.

Річ не в Шефірі, він лише проміжна мішень. Щодо нього немає очевидних мотивів,

– наголосив Фесенко.

Він відзначив, що за різними джерелами, Шефір дійсно виступає як комунікатор і людина, яка не провокує, а, скоріше, залагоджує конфлікти.

Довідка. Фесенко зауважив, що Сергій Шефір був другом Зеленського ще до того, як він очолив посаду президента України – з 1990-х років.

Водночас заступник президента не має прямого стосунку до теми олігархів. Він лише домовляється з ними щодо конкретних тем.

Але він (Шефір – 24 канал) не є рушійною силою закону про олігархів. До документа причетні інші люди. Тому логічно, щоб на них був замах. Якщо мета – емоційно вплинути на президента, то треба бити по людині, яка близька йому емоційно. Володимир Фесенко Політолог

Російський слід в обстрілі

Експерт пояснив, що після подій 2014 року майже у кожній резонансній справі потрібно розглядати російський слід як одну із версій. Він зауважив, що схожі методи використовують:

або криміналітет;

або спецслужби.

"Те, що стріляли з зони, де немає мобільного зв'язку, лісосмуги – діяли професіонали. Зрозуміло, спецслужби якої країни зацікавлені в цьому. Такий сценарій треба розглядати, але можливі й інші версії", – вважає політолог.

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