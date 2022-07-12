"Схемы" утверждают, что скандальный Портнов в июне выехал из Украины через КПП на Закарпатье

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов покинул Украину 3 июня 2022 года. Пророссийский деятель выехал из Украины через пропускной пункт в Закарпатской области.

Портнов сбежал из Украины, несмотря на запрет мужчинам выезжать за границу

Об этом журналистам "Схем" стало известно от трех независимых друг от друга источников. Сообщается, что Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

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Журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу, чтобы получить объяснения, на каких основаниях 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

В ответ в Госпогранслужбе сообщили, что не ответят, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, что регламентируется Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты ожидают ответа от СБУ на запрос о том, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности его связи с россией.

Что известно о деятельности Портнова