"Схемы" утверждают, что скандальный Портнов в июне выехал из Украины через КПП на Закарпатье
Источник:"Радио Свобода"
Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов покинул Украину 3 июня 2022 года. Пророссийский деятель выехал из Украины через пропускной пункт в Закарпатской области.
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Об этом журналистам "Схем" стало известно от трех независимых друг от друга источников. Сообщается, что Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".
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Журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу, чтобы получить объяснения, на каких основаниях 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.
В ответ в Госпогранслужбе сообщили, что не ответят, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, что регламентируется Законом Украины "О защите персональных данных".
Также журналисты ожидают ответа от СБУ на запрос о том, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности его связи с россией.
Что известно о деятельности Портнова
- Соратник президента-беглеца Виктора Януковича Портнов с 27 августа по 5 октября 2018 года руководил пророссийским телеканалом NewsOne. С другими медиа у Портнова не сложилось: он угрожал журналистам "Схем", но суд встал на его сторону. Также пророссийский деятель проиграл судебный иск против 24 канала.
- Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в Украине.
- Андрей Портнов пытался переписать учебник по истории, но Апелляционный суд отказал соратнику Януковича.
- В конце 2021 года США ввели санкции против Портнова. Портнова наказали за создание коррупционной сети в судах и покупку решений.
- В марте 2022 года журналисты "Схем" установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве совместно с друзьями руководителя российского МИД Сергея Лаврова.