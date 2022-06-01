Шесть букв, которых ждала вся страна, – Резников поблагодарил США за HIMARS для Украины
Источник:Алексей Резников
Алексей Резников поблагодарил США за решение предоставлять HIMARS для Украины. В частности, речь идет о ракетной артиллерийской системе с боеприпасами.
Соответствующее сообщение министр обороны опубликовал вечером 1 июня. Это произошло после заявления США о поставках Украины HIMARS.
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Резников поблагодарил США за оружие
Мне приятно было увидеть в 11 пакете военной помощи Украине шесть букв, которых ждала вся страна: HIMARS. Наше сотрудничество крепче, чем когда-либо! Спасибо США,
– написал Алексей Резников.
В частности, известно, что президент США 1 июня объявил новый пакет помощи для Украины. Он включает военную технику на 700 миллионов долларов . В Минобороны США объясняли, что новый пакет помощи будет включать:
- 4 РСЗО HIMARS и ракеты к ним;
- 4 вертолета МИ-17;
- 5 контрбатарейных радаров; ️
- 2 радара воздушного наблюдения; ️
- 1000 ракет к Javelin и 50 установок; ️
- 6000 единиц противотанкового вооружения; ️
- 15 000 боеприпасов к гаубицам; ️
- 15 тактические транспортные средства; ️
- а также другое оборудование.
Кратко о предоставлении Украине HIMARS
- Ранее Джо Байден уверял, что Украине не предоставят ракетные системы , способные нанести удары по России. После этого Украина отмечала, что нам нужны эти ракетные системы.
- В обращении к гражданам США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня объяснял, что наше государство не интересуют удары по России . Тогда украинский лидер сказал: "Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в России, не боремся на ее территории".
- В этот же день, 1 июня, США заявили, что предоставят Украине ракетные системы и боеприпасы к ним. Джо Байден объяснил, что предоставление этого оружия необходимо для эффективной борьбы против российского вторжения.
- Комментируя новый пакет помощи США Украине, Джо Байден сказал: "Я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят точнее поражать ключевые цели на поле боя в Украине".
- Стоит упомянуть, что HIMARS является ракетной артиллерийской системой повышенной мобильности. Эта РСЗО имеет возможность "стреляй-и-беги". Она предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Может поражать территории до 300 километров и нести шесть ракет для залпового огня или одну баллистическую.