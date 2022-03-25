Шестеро российских олигархов выставили свои самолеты на продажу

В результате нападения на Украину Россия и ее граждане подвергаются сокрушительным санкциям и несут колоссальные затраты. Изоляция от цивилизованного мира настигла и российских олигархов.

Их дорогостоящее имущество: яхты, самолеты и зарубежную недвижимость массово арестовывают, поэтому большинство олигархов начали играть на опережение.

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Так, согласно данным, которые получила "Украинская правда" в ходе разговора с работниками авиационной сферы, все 6-ро россиян выставили на продажу несколько единиц авиации.

Речь идет, в частности, о частных самолетах:

Владимира Потанина,

Виктора Шефлера,

Рустама Терегулова,

Александра Светакова,

Аркадия Воложа,

Эдуарда Бермана.

Какие частные самолеты продали российские олигархи / Фото УП

Ранее в Канаде арестовали самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Его передали на нужды ВСУ.