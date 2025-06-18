Потерялся в лесу: на Прикарпатье уже сутки ищут 6-летнего мальчика
- На Прикарпатье продолжаются масштабные поиски 6-летнего мальчика, который исчез в лесу 17 июня.
- К поискам привлечено 361 человека, 45 единиц техники, 9 БпЛА и 4 кинологи с собаками.
На Прикарпатье уже сутки продолжаются масштабные поиски 6-летнего мальчика. Он вечером 17 июня исчез в лесу.
Пытаются найти ребенка 16 ️поисковых групп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Обследованы сотни гектаров территории и несколько водоемов
Мальчик исчез возле села Троица Коломыйского района.
По состоянию на 19:00 18 июня уже обследовали около 520 гектаров местности, в частности 452 гектаров леса. 850 гектаров территории проверили с воздуха с помощью БпЛА.
Работает также группа водолазно-спасательных работ и группа горных спасателей. Водолазы уже обследовали 5 водоемов общей площадью более 3400 квадратных метров – там ничего не обнаружено.
Кроме того, осуществляется объезд территории на квадроциклах.
Территория обследуется по несколько раз,
– рассказали спасатели.
На Прикарпатье ищут ребенка / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области
Сейчас мальчика ищет 361 человек. Привлечено 45 единиц техники, 9 БпЛА и 4 кинолога с собаками.