Шестилетний украинец на Сумщине отдал ВСУ дрон, о котором безумно мечтал
18 марта 2022 , 04:29Читати новину українською
Источник:Одесская ОВА
Юный житель Сумской области мечтал о квадрокоптере на день рождения. И получил подарок – от отца.
Однако мальчик даже в свои 6 лет вполне понимает: кое-кому этот дрон сейчас нужнее. Кому же? Вооруженным Силам Украины.
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"Папа, подарим нашим военным"
Как рассказал в телеграме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, мальчик из Кролевца на Сумщине сам решил отдать дрон нашим защитникам.
Папа, подарим нашим военным. Им нужнее. Они же нас защищают,
– сказал малыш.
Ну и как тот безумец из Кремля думает победить наш народ?
Шестилетний мальчик подарил ВСУ дрон / Фото из телеграма Bratchuk_Sergey
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