"Верните защитников Мариуполя": во Львове прошла акция в поддержку пленных

Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя началась во Львове возле Оперного театра. Участники развернули плакаты, где просили вернуть защитников Мариуполя.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Львова Зоряна Казмирук. Она также отметила, что участники акции скандировали: "Верните защитников живыми".

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Собралось довольно много людей – это акция-шествие, поэтому участники отправились по центру города и остановились возле памятника Королю Даниле и исполнили Гимн Украины.

Цель этой акции состоит в том, чтобы привлечь внимание власти и общества к находящимся в плену россиянам защитникам Мариуполя.

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Мама пленника, Надежда Хай, рассказала, что всех пленников вывезли из Еленовки. Еще раньше, когда военные были в колонии Еленовки, могли ночью прислать смс.

По словам другой родственницы пленной, главный месседж таких акций – освобождение пленных "Азовстали", из освободивших тех, кто выиграл время для всей Украины.

Большой обмен пленными прошел 3 ноября – что известно

Украина продолжает освобождать из вражеского плена наших защитников. Так, 3 ноября домой вернули 107 воинов. В частности, 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. Уполномоченный по правам человека сообщил, что среди спасенных и 74 защитника "Азовстали".

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Украина вернула:

тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали";

ребят с осколочными ранениями рук и ног, а также с огнестрельными ранениями разных частей тела;

защитников с ампутированными конечностями и ожогами;

бойцов, не чувствующих часть лица и имеющих инфицированные раны;

даже раненого военного в результате взрыва в бывшей колонии Оленевки.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что среди уволенных есть бойцы ВСУ, ВМС, полиции, Нацгвардии, территориальной обороны, ГНСУ и Государственной специально службы транспорта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.