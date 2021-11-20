Шествие "желтых жилетов" во Франции переросло в беспорядки: видео с улиц Парижа

Активисты "желтых жилетов" вышли на улицы французского Парижа. Они организовали торжественное шествие по случаю третьей годовщины основания движения. Впрочем, не обошлось без столкновений.

Масштабную акцию в столице Франции провели 20 ноября. Шествие стартовало от здания Минэкономики, расположенного в округе №12.

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Коротко о движении "желтых жилетов"

Это движение возникло во Франции еще 17 ноября 2018 года. Свое название оно получило от световозвращающих жилетов, которые использовали участники демонстраций.

Тогда французы вышли на улицы, чтобы протестовали из-за роста цен на горючее. Они жаловались на экономическую несправедливость, к которой привела правительственная политика.

Полиция применила слезоточивый газ

Среди протестующих были и те, кто выступает против "санитарных пропусков". Это документ, который жителям страны необходимо предъявлять в общественных и транспортных учреждениях (кроме городского). Он содержит информацию о вакцинации от коронавируса или отрицательном результате теста.

В ходе акции отдельные ее участники спровоцировали беспорядки. Они разгромили одну из остановок общественного транспорта, а также бросали в полицейских бутылки. Правоохранители отреагировали и применили против "желтых жилетов" слезоточивый газ. Самым агрессивным митингующим досталось дубинками.

По информации BFM TV, по меньшей мере 2 протестующих задержали. Им инкриминируют обвинения из-за оскорбления представителей французских властей.

Беспорядки на улицах Парижа: смотрите видео

В 2020 году "желтые жилеты" организовали аналогичную акцию, посвященную годовщине основания движения. Тогда местные правоохранители обвинили демонстрантов в агрессивности. По всей стране задержали более 250 человек, большинство из них – в Париже.