Шествие "желтых жилетов" во Франции переросло в беспорядки: видео с улиц Парижа
Источник:BFM TV
Активисты "желтых жилетов" вышли на улицы французского Парижа. Они организовали торжественное шествие по случаю третьей годовщины основания движения. Впрочем, не обошлось без столкновений.
Масштабную акцию в столице Франции провели 20 ноября. Шествие стартовало от здания Минэкономики, расположенного в округе №12.
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Коротко о движении "желтых жилетов"
- Это движение возникло во Франции еще 17 ноября 2018 года. Свое название оно получило от световозвращающих жилетов, которые использовали участники демонстраций.
- Тогда французы вышли на улицы, чтобы протестовали из-за роста цен на горючее. Они жаловались на экономическую несправедливость, к которой привела правительственная политика.
Полиция применила слезоточивый газ
Среди протестующих были и те, кто выступает против "санитарных пропусков". Это документ, который жителям страны необходимо предъявлять в общественных и транспортных учреждениях (кроме городского). Он содержит информацию о вакцинации от коронавируса или отрицательном результате теста.
В ходе акции отдельные ее участники спровоцировали беспорядки. Они разгромили одну из остановок общественного транспорта, а также бросали в полицейских бутылки. Правоохранители отреагировали и применили против "желтых жилетов" слезоточивый газ. Самым агрессивным митингующим досталось дубинками.Обратите внимание! По информации BFM TV, по меньшей мере 2 протестующих задержали. Им инкриминируют обвинения из-за оскорбления представителей французских властей.
Беспорядки на улицах Парижа: смотрите видео
В 2020 году "желтые жилеты" организовали аналогичную акцию, посвященную годовщине основания движения. Тогда местные правоохранители обвинили демонстрантов в агрессивности. По всей стране задержали более 250 человек, большинство из них – в Париже.