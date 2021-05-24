Шевченко был интересен Лукашенко только как депутат от "Слуги народа", – Кравчук

Нардепа Евгения Шевченко, который ездил в апреле 2021 года на встречу с Александром Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа". Поэтому его высказывания и поддержка самопровозглашенного президента Беларуси больше не будут иметь ценности.

Так как Лукашенко вряд ли будет нужен Шевченко, когда он уже не является членом монобольшинства. Об этом рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Шевченко активно поддерживал все действия Лукашенко. В частности, он похвалил беспрецедентное задержание экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Евгения Кравчук считает, что такое поведение украинского депутата является лишь способом привлечения к себе внимания.

Лукашенко он был интересен именно как депутат от "Слуги народа". Сейчас вряд ли будут иметь какую-то ценность его поддержка, поездки или комментарии в социальных сетях,

– отметила нардеп.

Она сообщила, что официально об исключении Шевченко из фракции будет объявлено на пленарной неделе, в зале. По регламенту, спикер Дмитрий Разумков должен объявить об этом в Верховной Раде. По ее мнению, это произойдет в следующий вторник, 1 июня.

Шевченко сейчас автоматически становится внефракционным депутатом, – Кравчук

Народный депутат объяснила, что Шевченко не входит ни в руководящие органы партии, ни в политический совет области. Поэтому никоим образом не вовлечен на партийном уровне. Впрочем, он до сих пор является депутатом, который был избран на мажоритарном округе в Запорожье.

"Поэтому, если он сам не сложит мандат, партия никоим образом не может его этого лишить. Сейчас автоматически он становится внефракционным депутатом", – отметила Евгения Кравчук.

Нардепа Евгения Шевченко 24 мая исключили из фракции "Слуга народа" . Депутаты собрали достаточное количество подписей, чтобы принять такое решение.

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