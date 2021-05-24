Адже Лукашенку навряд чи буде потрібен Шевченко, коли він вже не є членом монобільшості. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Шевченко активно підтримував всі дії Лукашенка. Зокрема він похвалив безпрецедентне затримання ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Євгенія Кравчук вважає, що така поведінка українського депутата є лише способом привернення до себе уваги.

Лукашенку він був цікавий саме як депутат від "Слуги народу". Зараз навряд чи матимуть якусь цінність його підтримка, поїздки чи коментарі в соціальних мережах,

– зазначила нардепка.

Вона повідомила, що офіційно про виключення Шевченка з фракції буде оголошено на пленарному тижні, в залі. За регламентом, спікер Дмитро Разумков має оголосити про це у Верховній Раді. На її думку, це відбудеться в наступний вівторок, 1 червня.

Шевченко зараз автоматично стає позафракційним депутатом, – Кравчук

Народна депутатка пояснила, що Шевченко не входить ні до керівних органів партії, ні до політичної ради області. Відтак жодним чином не залучений на партійному рівні. Втім він і досі є депутатом, якого було обрано на мажоритарному окрузі в Запоріжжі.

"Тому, якщо він сам не складе мандат, партія жодним чином не може його цього позбавити. Зараз автоматично він стає позафракційним депутатом", – зауважила Євгенія Кравчук.

Зверніть увагу! Нардепа Євгенія Шевченка 24 травня виключили з фракції "Слуга народу". Депутати зібрали достатню кількість підписів, аби прийняти таке рішення.

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