Адже Лукашенку навряд чи буде потрібен Шевченко, коли він вже не є членом монобільшості. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Шевченко активно підтримував всі дії Лукашенка. Зокрема він похвалив безпрецедентне затримання ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Євгенія Кравчук вважає, що така поведінка українського депутата є лише способом привернення до себе уваги.
Лукашенку він був цікавий саме як депутат від "Слуги народу". Зараз навряд чи матимуть якусь цінність його підтримка, поїздки чи коментарі в соціальних мережах,
– зазначила нардепка.
Вона повідомила, що офіційно про виключення Шевченка з фракції буде оголошено на пленарному тижні, в залі. За регламентом, спікер Дмитро Разумков має оголосити про це у Верховній Раді. На її думку, це відбудеться в наступний вівторок, 1 червня.
Шевченко зараз автоматично стає позафракційним депутатом, – Кравчук
Народна депутатка пояснила, що Шевченко не входить ні до керівних органів партії, ні до політичної ради області. Відтак жодним чином не залучений на партійному рівні. Втім він і досі є депутатом, якого було обрано на мажоритарному окрузі в Запоріжжі.
"Тому, якщо він сам не складе мандат, партія жодним чином не може його цього позбавити. Зараз автоматично він стає позафракційним депутатом", – зауважила Євгенія Кравчук.
Кравчук прокоментувала виключення Шевченка зі "Слуги народу": відео
Скандали з депутатом Шевченком: головне
- Під час масових протестів у Білорусі у серпні 2020 року Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку "його гріхи та злочини". До того ж він заявляв, що люди протестують в країні через те, що їм нудно.
- 20 квітня 2021 року Євген Шевченко їздив у Мінськ, аби зустрітись із Лукашенком. Український депутат заявив, що це була його давньою мрією. Потисши руку білоруському політику, Шевченко сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із ним.
- Сам Лукашенко заявив під час зустрічі: "Виявляється є ще в Україні люди, які поважають Білорусь".