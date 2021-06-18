Шевченко мог оказаться на третьем месте, – Вирастюк о махинациях на довыборах

Разрыв между Василием Вирастюком и Александром Шевченко на выборах в Ивано-Франковской области был менее 1%. Впрочем, между 2 и 3 местом, которое занял кандидат Руслан Кошулинский, также была крайне небольшой.

Поэтому результат довыборов на 87 округе мог бы быть кардинально другим, если бы не многочисленные фальсификации. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк в программе "Перекрестный допрос".

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Вирастюк рассказал о махинациях на выборах на Прикарпатье

Он отметил, что на 6 избирательных участках были зафиксированы многочисленные нарушения. А всего на Прикарпатье были действующими 117 избирательных участков.

"Я думаю, если бы перечислить все остальные участки, где были махинации со стороны наших оппонетов, возможно, Шевченко оказался бы на 3 месте. Это мое предположение", – отметил нардеп.

Он вспомнил, что во время выборов 2 членов комиссии пытались обмануть всех, посчитав одну цифру, но сказав – другую. Разница составляла 100 голосов.

Движение "Честно" сообщило, что на двух участках округа №87 выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.

Василий Вирастюк отметил, что голосов за его оппонента действительно не хватало, как об этом говорят. Но потому, что их не успели вбросить в стенах или под стенами окружной избирательной комиссии.

Или не успели вбросить, написав уже протоколы с мокрыми печатями одну цифру. Просто не смогли этого сделать, потому что наши наблюдатели работали слишком хорошо, как не надеялись оппоненты,

– пояснил он.

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео