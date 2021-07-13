Хвастался оружием за рюмкой: детали ранения ребенка на Житомирщине

Военный, который подстрелил 9-летнего мальчика на Житомирщине, гостил у друзей. За рюмкой мужчина начал хвастаться оружием. Тогда он и ранил ребенка.

Так, ребенка подстрелили в родительском доме. Инцидент произошел в Новограде-Волынском.

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Рядом были еще дети

Выяснили, что в доме были еще дети. В тот момент возле мальчика стоял его брат-близнец.

Начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник рассказал, что в доме распивали алкоголь. Товарищ отца неосторожно обращался с оружием.

Военный сам отвез раненого в больницу

Мужчина на собственном авто отвез раненого ребенка в больницу. Он изначально утверждал, что мальчика подстрелили у реки. Однако правоохранители начали проводить обыски.

В машине военного нашли целый арсенал оружия:

2 автомата Калашникова,

1 пистолет "Форд"-17,

около 100 боеприпасов,

3 РПГ-26 и 2 РПГ-22,

мины.

Что известно о военном

Вероятно, военный был полковником главного разведуправления. В полиции эту информацию не подтвердили, однако и не опровергли.

Мужчину задержали и объявили подозрение.

Что с ребенком

У ребенка – простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Мальчика должны санавиацией переправить в столичный "Охматдет". Сейчас решают организационные вопросы.