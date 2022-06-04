"Щелкаем как орешки": Путин сделал маразматическое заявление об "уничтожении" вооружений Украины
Российский диктатор Владимир Путин давно уже утратил всякую связь с реальностью. Он готов верить даже в басни собственных пропагандистов.
Похоже, что после провала плана захватить Украину российский диктатор Владимир Путин решил сразиться с бароном Мюнхгаузеном за титул главного сказочника. Иначе адекватно трактовать его заявления просто невозможно.
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Влажные мечты российского диктатора
В привычном для себя стиле Путин решил рассказать своим карманным пропагандистам о том, как хорошо все идет в войне против Украины и как он снова всех переиграл, а санкции – это прекрасно для российских производителей и вообще Россия процветает.
Один из вопросов ручных журналистов касался оружия, которое Соединенные Штаты Америки передают на вооружение ВСУ. Мол, что нам делать, если у Украины американское оружие.
Ответ Путина – это диагностическая головоломка для психиатров, найти решение которой вряд ли смогут даже гении этой области. В мозгу диктатора странным образом родилась картина, где ПВО его армии успешно справляется с американскими боеприпасами и оружием.
Наши средства ПВО "трещат" вооружение в Украине как орехи, уничтожены десятки,
– заявил он с жалкой гримасой, которая должна была свидетельствовать об уверенности.
Пока Путин фантазирует о "мощности" своей армии и ПВО, которых россияне уже потеряли 95 единиц, давайте вспомним, сколько всего уже "нащелкали" ВСУ. Следовательно, потери российских кафиров по состоянию на утро 4 июня;
- 31050 российских оккупантов;
- 1376 танков;
- 3 379 боевых бронированных машин;
- 680 артиллерийских систем;
- 207 реактивных систем залпового огня;
- 95 средств противовоздушной обороны;
- 210 самолетов;
- 175 вертолетов;
- 540 БПЛА;
- 122 крылатые ракеты;
- 13 кораблей и катеров;
- 2 337 автомобилей и цистерн;
- 52 единицы спецтехники.
Война России против Украины: последние события
- ВСУ сражаются за полный контроль над Северодонецком. Бои продолжаются, враг бросает на штурм большие силы, но терпит неудачу.
- Наступление на Изюм и Славянск может возобновиться. Оккупанты подтягивают свои силы и готовятся идти в атаку.
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