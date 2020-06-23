Украина оказалась в эпицентре громкого скандала 13 июня после гибели десятков щенков во время рейса самолета МАУ в Канаду. Международные СМИ, власти Канады и зоозащитники подняли волну возмущения и требуют полного расследования.

24 канал пытался разобраться в обстоятельствах трагедии и осветить позиции всех сторон.

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Смерть щенков на рейсе МАУ в Канаду: что случилось

Рейс МАУ (PS 1241) 13 июня вылетел из аэропорта "Борисполь" и прилетел в Канаду, в Торонто. По официальной информации полиции Киевщины, это был пассажирский рейс – на борту, кроме членов экипажа, находились 92 человека.

Самолет перевозил более трех тонн груза. В частности, на рейсе было 559 собак и 89 котов в 337 клетках (по данным МАУ). При этом, как выяснилось позже, многих животных перевозили по двое в очень тесных клетках, которых было около 300.

По данным канадских чиновников, по крайней мере 38 щенков в результате погибли, десятки других щенков после перелета страдали от обезвоживания, рвоты и слабости.

Одной из первых забила тревогу канадская кинолог Эбби Лоренцен, которая встречала кота с этого же рейса по просьбе своего друга. Она рассказала, что была шокирована увиденным, а среди погибших были мертвые щенки породы французский бульдог. Она также опубликовала видео и фото.

Контейнер с погибшими щенками / Фото CBS

На одном из них видно, в частности, как двое щенков погибли в тесном пластиковом контейнере, полном собственных фекалий. По ее словам, таможенники аэропорта и ветеринары Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) были шокированы количеством загруженных на борт животных и их состоянием.



Как перевозили животных / Фото CBS

Позиция МАУ, расслед ования и первые увольнения

МАУ подтвердила, что выполнила коммерческий рейс из Киева в Торонто, а на борту было более 500 собак и кошек.

Авиакомпания начала служебное расследование, а также отстранила от работы директора по грузовым перевозкам. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба МАУ.

В компании подчеркнули, что до сих пор причину гибели животных не установили. Помимо служебного расследования, по собственному желанию компания наложила запрет на перевозки животных самолетами B767 с 19 июня 2020 года.

В МАУ заявили, что все животные на рейсе Киев – Торонто имели коммерческое назначение, лишь одно из них летело с пассажиром.

В компании заявили, что на рейсе перевозили собак в возрасте в среднем 4 месяца. Также там отметили, что размещение нескольких животных в одной клетке разрешается, если животные могут свободно двигаться, а клетки имеют конструкцию, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

Могли ли щенки задохнуться

МАУ уверяет, что грузовой салон самолета Boeing 767, где находились животные, вентилируется, там также регулируется температура. Там призвали не манипулировать информацией об этом.

По словам их представителей, на состояние животных во время перелета может влиять немало факторов, в том числе условия их транспортировки до передачи авиакомпании от грузоотправителей. Там добавили, что "перевозки породистых щенков, особенно брахоцефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают владельцы животных". В компании не указали, о чем именно идет речь.

Также в МАУ заверили, что позиционируют себя как pets friendly airline – дружественные для животных авиалинии.

Как на скандал отреагировали власти Канады, украинские правоохранители и международные СМИ

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально начало расследование трагедии. Там отметил, что после его завершения сообщат о своих дальнейших шагах.

В то же время полиция Киевской области 20 июня сообщила об открытии уголовного производства из-за гибели животных. Дело возбудили по статье 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Правоохранители обещают установить все обстоятельства и условия перевозки щенков и причины, которые могли привести к их смерти.

Об инциденте написали самые авторитетные канадские СМИ, в частности, CBC, CTV News и Global News. Позже тему подхватили другие западные издания, в частности, агентство AFP, The Guardian, DW, The Independent, Insider, The Telegraph.

Телеканал CBC отмечает, что количество животных в самолете МАУ было недопустимо большим. Тогда как большинство канадских авиаперевозчиков позволяют провозить не более двух клеток с животными на борту одного самолета. Там также отказываются брать их в полет, если температура превышает 29,5 градусов.

Что известно о правилах перевозки животных в самолетах

В соответствии со стандартами и требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта, у каждого животного при транспортировке самолетом должно быть достаточно места, чтобы иметь возможность развернуться стоя, а также сидеть или лежать в естественном состоянии.

Согласно требованиям CFIA (Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов), перевозчики не имеют права загружать, перевозить или выгружать животных таким образом, чтобы это приводило к чрезмерным страданиям или травмам для них.

В то же время канадская газета National Post утверждает, что условия перевозки животных на рейсе МАУ нарушали эти принципы.

Фото плохого качества с контейнерами для животных / Скриншот National Post

Реакция зоозащитников

Защитники животных говорят, что эта трагедия является лишь очередным эпизодом среди большого количества подобных случаев. В частности, эксперт международной организации защиты животных SPCA International Лукас Хиксон в комментарии телеканалу CBC рассказал об инцидентах, когда из стран Восточной Европы привозят маленьких щенков для перепродажи их владельцам.

По его словам, этими коммерческими операциями руководят "фабрики" по выращиванию сотен тысяч щенков, как правило в антисанитарных условиях.

В то же время профессор Скотт Уиз из Гуэлфского университета отметил, что сейчас Агентство общественного здравоохранения Канады пытается урегулировать вопросы подобных перевозок. По его словам, в стране существует прибыльный рынок перепродажи щенков, большинство покупателей которых считают, что их разводят именно в Канаде, а не завозят из-за границы.

Это большая индустрия. Вы упомянули 500 французских бульдогов. Если считать, что их продают по цене от 3 до 4 тысяч долларов, это значительная сумма денег,

– пояснил эксперт.



Французские бульдоги на продажу / Фото Getty Images