Україна опинилася в епіцентрі гучного скандалу 13 червня після загибелі десятків цуценят під час рейсу літака МАУ в Канаду. Міжнародні ЗМІ, влада Канади та зоозахисники здійняли хвилю обурення і вимагають повного розслідування.

24 канал намагався розібратись в обставинах трагедії та висвітлити позиції всіх сторін.

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Смерть цуценят на рейсі МАУ до Канади: що сталося

Рейс МАУ (PS 1241) 13 червня вилетів з аеропорту "Бориспіль" і прилетів в Канаду, в Торонто. За офіційною інформацією поліції Київщини, це був пасажирський рейс – на борту, окрім членів екіпажу, перебували 92 особи.

Літак перевозив понад три тонни вантажу. Зокрема, на рейсі було 559 собак та 89 котів у 337 клітках (за даними МАУ). При цьому, як з’ясувалося пізніше, багатьох тварин перевозили по двоє в дуже тісних клітках, яких було лише близько 300.

За даними канадських чиновників, принаймні 38 цуценят в результаті загинули, десятки інших цуциків після перельоту страждали від зневоднення, блювотиння та слабкості.

Однією з перших забила на сполох канадська кінологиня Еббі Лоренцен, яка зустрічала кота з цього ж рейсу на прохання свого друга. Вона розповіла, що була шокована побаченим, а серед загиблих були мертві цуценята породи французький бульдог. Вона також опублікувала відео та фото.



Контейнер із загиблими цуциками / Фото CBS

На одному з них видно, зокрема, як двоє цуценят загинули в тісному пластиковому контейнері, повному власних фекалій. За її словами, митники аеропорту та ветеринари Канадського агентства з інспекції харчових продуктів (CFIA) були шоковані кількістю завантажених на борт тварин і їхнім станом.



Як перевозили тварин / Фото CBS

Позиція МАУ, розслідування і перші звільнення

МАУ підтвердила, що виконала комерційний рейс з Києва в Торонто, а на борту було понад 500 собак та котів.

Авіакомпанія розпочала службове розслідування, а також відсторонила від роботи директора з вантажних перевезень. Про це 22 червня повідомила пресслужба МАУ.

У компанії наголосили, що досі причину загибелі тварин не встановили. Крім службового розслідування, за власним бажанням компанія наклала заборону на перевезення тварин літаками B767 з 19 червня 2020 року.

У МАУ заявили, що всі тварини на рейсі Київ – Торонто мали комерційне призначення, лише одна з них летіла з пасажиром.

У компанії заявили, що на рейсі перевозили собак віком у середньому 4 місяці. Також там зазначили, що розміщення декількох тварин в одній клітці дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися, а клітки мають конструкцію, що забезпечує вільну циркуляцію повітря.

Чи могли цуценята задихнутися

МАУ запевняє, що вантажний салон літака Boeing 767, де перебували тварини, вентилюється, там також регулюється температура. Там закликали не маніпулювати інформацією щодо цього.

За словами їхніх представників, на стан тварин під час перельоту може впливати чимало факторів, включаючи умови їхнього транспортування до передачі авіакомпанії від вантажовідправників. Там додали, що "перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники тварин". Водночас в компанії не вказали про що саме йдеться.

Також в МАУ запевнили, що позиціонують себе як pets friendly airline – дружні для тварин авіалінії.

Як на скандал відреагувала влада Канади, українські правоохоронці та міжнародні ЗМІ

Канадське агентство з інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно розпочало розслідування трагедії. Там наголосив, що після його завершення повідомлять про свої подальші кроки.

Водночас поліція Київської області 20 червня повідомила про відкриття кримінального провадження через загибель тварин. Справу порушили за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Правоохоронці обіцяють встановити всі обставини та умови перевезення цуценят і причини, які могли призвести до їхньої смерті.

Про інцидент написали найавторитетніші канадські ЗМІ, зокрема, CBC, CTV News та Global News. Згодом тему підхопили інші західні видання, зокрема агентство AFP, The Guardian, DW, The Independent, Insider, The Telegraph.

Телеканал CBC зауважує, що кількість тварин у літаку МАУ була неприпустимо великою. Тоді як більшість канадських авіаперевізників дозволяють провозити не більше двох кліток з тваринами на борту одного літака. Там також відмовляються брати їх в політ, якщо температура перевищує 29,5 градусів.

Що відомо про правила перевезення тварин в літаках

Згідно зі стандартами та вимогами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, у кожної тварини при транспортуванні літаком має бути достатньо місця, щоб мати можливість розвернутися стоячи, а також сидіти або лежати в природному стані.

Згідно з вимогами CFIA (Канадського агентства з інспекції харчових продуктів), перевізники не мають права завантажувати, перевозити або вивантажувати тварин таким чином, щоб це призводило до надмірних страждань або травм для них.

Водночас канадська газета National Post стверджує, що умови перевезення тварин на рейсі МАУ порушували ці принципи.



Фото поганої якості з контейнерами для тварин / Скриншот National Post

Реакція зоозахисників

Захисники тварин кажуть, що ця трагедія є лише черговим епізодом серед великої кількості подібних випадків. Зокрема, експерт міжнародної організації захисту тварин SPCA International Лукас Хіксон в коментарі телеканалу CBC розповів про інциденти, коли з країн Східної Європи привозять маленьких цуценят для перепродажу їхнім власникам.

За його словами, цими комерційними операціями керують "фабрики" з вирощування сотень тисяч цуценят, як правило в антисанітарних умовах.

Водночас професор Скотт Віз з Гуелфського університету зауважив, що зараз Агентство суспільної охорони здоров’я Канади намагається врегулювати питання подібних перевезень. За його словами, в країні існує прибутковий ринок перепродажу цуценят, більшість покупців яких вважають, що їх розводять саме в Канаді, а не завозять з-за кордону.

Це велика індустрія. Ви згадали 500 французьких бульдогів. Якщо вважати, що їх продають за ціною від 3 до 4 тисяч доларів, це значна сума грошей,

– пояснив експерт.



Французькі бульдоги на продаж / Фото Getty Images