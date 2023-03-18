Когда Верховная Рада рассмотрит отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова

18 марта министр образования и науки Сергей Шкарлетт, глава Минстратегпрома Павел Рябикин и министр цифровой трансформации Михаил Федоров написали заявления на отставку с занимаемых должностей. Их уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Это подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кадровые изменения в правительстве ждут уже на следующей неделе.

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Когда Совет рассмотрит заявления министров

Руслан Стефанчук отметил, что заявления от министров образования и науки, стратегических отраслей промышленности и цифровой трансформации будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады на следующей неделе.

После получения соответствующего представления депутаты рассмотрят назначение новых министров.