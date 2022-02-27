Школа сгорела вместе с оккупантами, – Сергей Жадан о защите Харькова

В школе №134 в Харькове сожгли российских оккупантов. К сожалению, образовательное здание тоже сгорело.

Об этом рассказал украинский писатель Сергей Жадан 27 февраля. Оперативную информацию он узнал от харьковских добровольцев.

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Оккупанты в Харькове

Известно, что остатки российской колонны, которая ворвалась в Харьков, загнали на улицу Шевченко. Российские наемники спрятались в 134 школе.

Школа сгорела. Вместе с оккупантами. Школу жаль,

– заметил Жадан.

В результате ожесточенного боя, украинские добровольцы взяли в плен 4 человек. Техника и еще 15 российских солдат – уничтожены дотла.

"У нас есть раненые, все, слава Богу, живы", – добавил Жадан.

Как выкуривали оккупантов из Харькова: смотрите видео

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