В школах Винницкой области вынужденные каникулы продлили до 13 марта

Винницкие школы останутся на вынужденных каникулах еще на неделю, как минимум до 13 марта.

Об этом сообщили в Винницком городском совете.

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"В целях безопасности участников образовательного процесса, во всех учебных заведениях общины продлили вынужденные каникулы до 13 марта. Говорить о возобновлении обучения в школах пока невозможно. Обо всех изменениях, которые будут происходить, и обо всех решениях, которые будут приняты касательно работы учебных заведений, – мы немедленно будем сообщать", – рассказала директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

К слову, в 13 учебных заведениях Винницы обустроено почти 2 тысячи мест для приема беженцев. Там людей могут накормить, дать им теплые вещи, места для ночевки.

Обстрел Винницы 6 марта: главное

Российские военные 6 марта обстреляли военный объект в Гавришевке под Винницей. Военная часть загорелась.

Кроме того, 8 ракет попали в винницкий аэропорт. По словам президента Владимира Зеленского, аэродром полностью разрушен.

В сети появились видео ужасающих последствий авиаудара по аэропорту Винницы.

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