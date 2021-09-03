В школе пережил клиническую смерть: в Запорожье медики борются за жизнь подростка
Источник:фейсбук Златы Некрасовой
Медики борются за жизнь 14-летнего подростка, потерявшего сознание в школе. Парня госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
Заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова рассказала, что подростку стало плохо во время учебы. У школьника остановилось сердце.
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К счастью, парня удалось спасти благодаря реанимационным действиям, которые провели работники школы.
Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в реанимации. По словам Некрасовой, врачи очень обеспокоены, ведь это второй случай с похожей симптоматикой.
По словам Некрасовой, "Тимофей и мальчик который поступил в больницу из одной школы".
Мальчик впал в кому в лагере
- В одной из запорожских больниц 26 августа ушел из жизни 12-летний Тимофей Дегальцев. Медики боролись за жизнь мальчика, однако не смогли его спасти.
- Тимофей впал в кому во время отдыха в детском спортивном лагере "Гренада" на Херсонщине.
- Впоследствии результат КТ показал, что у мальчика был двусторонний отек мозга.
- Деталями о борьбе за жизнь Тимофея делилась в сети Злата Некрасова.
- После смерти мальчика она оставила щемящее сообщение: "Тимофей покинул нас. Проводили реанимационные мероприятия 50 минут, но сердце так и не застучало. Больно".
Публикация с фейсбук-страницы Златы Некрасовой:
Сегодня в областную больницу поступил ребенок.
Мальчик 14 лет.
В школе ему стало плохо, остановка сердца, благодаря реанимационным действиям работников школы и быстрому приезду скорой ребенка удалось реанимировать.
Сейчас ребенок в реанимации, состояние тяжелое.
Врачи обеспокоены, второй случай с похожей симптоматикой.
Собираем рабочую группу, в состав которой будут входить медики.
Тимофей и мальчик, поступивший в больницу, – из одной школы.