Мотивация – получить максимум: как школьница из Харькова воплотила мечту об учебе

Ева училась в одной из лучших школ Харькова с математическим уклоном и с самого детства мечтала учиться за границей. Поэтому, еще в пятом классе начала активно изучать немецкий язык и участвовать в олимпиадах.

На пути к мечте

В последний год обучения в школе Ева даже заняла 3-е место на международном этапе в Малой Академии Наук, что добавило ей 10 баллов к внешнему независимому оцениванию.

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Она окончила школу с серебряной медалью и мечтала продолжить обучение в университете за границей.



Ева Степанова знала, к чему стремится / Фото 24 канал, Алина Туришин

Я меняла направления, но цель оставалась одна и та же. Поэтому в конце 11-го класса я знала, что мне нужно образование и база, которая поможет мне поступить в университет,

– рассказывает Ева.

Поначалу казалось, что эти мечты никогда не сбудутся – учеба за границей стоит дорого да и родители были не в восторге от идеи отпускать Еву в другую страну одну. Однажды, когда она была в украинском летнем лагере, от друзей она узнала о школе в Грузии и решила рискнуть. Поступить было не так сложно.



Ева Степанова возле школы в которой училась в Харькове / Фото 24 канал, Алина Туришин

Заполнение анкеты и отбор

Базовые знания английского понадобились Еве, чтобы заполнить анкету на отбор в школу, где нужно было указать данные об оценках в школе и состоянии здоровья.

Когда Ева сдавала ВНО по математике в Украине ей пришло уведомление, что она получила от Европейского Союза полную стипендию на обучение в Европейской школе Восточного партнерства в Грузии. Какое же это было облегчение, вспоминает девушка, ведь мечта учиться за границей – осуществится.



Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин

Однако, Еву впереди ожидал еще серьезный разговор с родителями. Они не знали о том, что дочь ездила в Киев на тестирование и прошла отбор в школу.

Родителям я сказала, что еду смотреть ВУЗ для поступления, а на самом деле я поехала для того, чтобы написать во втором этапе отбора в европейскую школу Восточного партнерства тест. Поэтому меня ожидал непростой разговор с ними, чтобы объяснить, что это за школа и почему я туда хочу. Это было чудесное стечение обстоятельств, я не верила в происходящее,

– вспоминает девушка.



Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин

Доверие открывает возможности

Сложно было убедить родителей согласиться и отпустить Еву на два года в Тбилиси. Мать девушки – Светлана Степанова о школе Восточного партнерства впервые услышала от дочери и сказала категорическое: "Нет, тебе нет 18 и я тебе ничего не подпишу".



Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин

Однако, Ева не сдавалась и убедила мать подумать.

Мне казалось, что учиться там после школы – нерационально. Ева стала со мной спорить. Я сказала, дай мне время, чтобы изучить этот вопрос. Потом я нашла информацию о самой системе образования, а также переговорила с компанией, которая помогает в оформлении документов для отправки детей за границу. Одна девушка оттуда мне подтвердила, что такая школа есть, она слышала о ней. Тогда и у меня доверия стало больше,

– рассказывает мать Евы.



Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин

По словам Светланы Степановой, Грузия – красивая страна. Однако, по сравнению с Украиной, там другая ментальность, обычаи, кухня. Однако, Еву поддержал отец, и они вместе убедили мать.

Взвесив все "да" и "против", я поняла, что это дает большие возможности. А отец Евы поддерживал ее сначала и говорил: “Она лучше нас знает. Если она хочет – надо ей разрешить,

– говорит мать девушки.



Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин

Обучение в школе в Грузии

Учеба прошла замечательно – зря мама волновалась. Ева представляла, как будет много путешествовать и ездить в разные места Грузии, узнавать о культуре и истории. Однако, к сожалению, пандемия коронавируса этому помешала.

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Обучение в школе в Грузии, по словам девушки, также "совсем не сравнимо с тем, что в Украине" из-за нагрузки. Ведь были такие дни, когда приходилось заниматься и учиться до ночи.



Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин

В школе не отчисляют за низкую успеваемость, но все студенты, получившие стипендии, имели четкие цели на будущее. Поэтому Ева посвящала учебе все свое время.

Английский язык и система обучения как в американских университетах мне гораздо ближе. Собственно, я шла и понимала, что я должна получить высокую оценку, чтобы быть конкурентоспособной во время отбора в университет. Поэтому у меня была большая мотивация – получить максимум из того, что я могу. Кроме того, студенты вокруг были максимально мотивированы. Ты постоянно находился в окружении людей, которые делают больше, чем надо и которые прыгают выше планки. И это также постоянно вдохновляло, чтобы показать высокие результаты,

– говорит Ева Степанова.



Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин

Что дало обучение в школе?

Школа в Грузии помогла не просто в углубленном изучении английского языка, а раскрыла потенциал в сфере образования. Школа уникальна и тем, что в ней преподают шесть предметов, а не двенадцать, как в традиционной украинской. Именно это помогло сконцентрироваться на программе каждого предмета, вспоминает Ева.

Например, никогда бы не поверила, что мне настолько сильно нравится экономика как предмет. Я открыла для себя много новых знаний и навыков. Например, я никогда не писала критическое эссе. Такие вещи мы не делали в Украине, а это действительно интересно и полезно,

– говорит девушка.



Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин

Грузинская школа подготовила Еву к задачам и типу обучения, которое будет в США. Международный диплом о среднем образовании (IB Diploma), который она получила в школе, высоко ценится в американских университетах.

Международный диплом о среднем образовании / Фото – 24 канал, Алина Туришин

В конце 10-го класса девушка начала интересоваться экологией и приняла участие в обмене студентами в Германии. Эта программа была направлена на защиту экологии в Харькове и Нюрнберге. Именно тогда Ева осознала, что хочет развиваться в этой сфере.

Однако, еще тогда поняла, что в Украине такой специальности, которая бы давала "максимально новые знания и возможность потом спокойно войти в профессию и делать что-то для защиты окружающей среды – нет". А школа в Грузии дала новые знания и возможность двигаться дальше.



Международный диплом о среднем образовании / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Но главный результат порадовал всю семью – благодаря учебе в школе Ева получила шанс бесплатно учиться в престижном New York University Abu Dhabi в ОАЭ. Теперь она будет специалистом по экологии с международным дипломом.



Ева будет специалистом по экологии с международным дипломом / Фото – 24 канал, Алина Туришин

New York University Abu Dhabi

Ева поступила в университет, который находится в ОАЭ и уже планирует, как будет изучать историю, культуру, традиции и посещать храмы. Поступление в университет предусматривает также прохождение курса, где будут рассказывать о традициях и обычаях страны.

Ева говорит, что "человек – существо, которое умеет хорошо адаптироваться, поэтому ему совсем не страшно, даже наоборот". Она уверена, что именно стык с радикально другой культурой расширит кругозор и взгляд на мир. Ева считает, что не надо бояться, стоит искать возможности, которые можно использовать для лучшего образования.



Ева Степанова / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Начиная с 8-го класса, говорит девушка, ученикам стоит как можно больше искать их в интернете. А также не бояться участвовать в различных лекциях, ходить на образовательные мероприятия, которые связаны с учебой. Там можно познакомиться с людьми, которые могут рассказать о разных программах.

Такого же мнения сейчас и мать Евы. Она говорит, что тем детям, которые хотят учиться за рубежом, родители должны максимально помогать и поддерживать. Конечно, добавляет женщина, ребенок едет за границу, поэтому следует понимать, что он отрывается от семьи и попадает в другую культуру. Однако, по мнению Светланы Степановой, если ребенок планирует получать образование за рубежом, то он должен свои знания привести к требованиям зарубежных университетов.

Проект "Европейская школа Восточного партнерства" Способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности и укреплению фундаментальных ценностей. Способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности и укреплению фундаментальных ценностей. Благодаря этой инициативе ЕС старшеклассники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины получают высококачественное образование по программе "Международный бакалавриат" (IB Diploma Programme). Обучение в школе помогает выпускникам поступать в ведущие мировые вузы и получать стипендии. Проект финансируется Европейским Союзом. Способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности и укреплению фундаментальных ценностей. Способствует сотрудничеству, межкультурному взаимопониманию, толерантности и укреплению фундаментальных ценностей. Благодаря этой инициативе ЕС старшеклассники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины получают высококачественное образование по программе "Международный бакалавриат" (IB Diploma Programme). Обучение в школе помогает выпускникам поступать в ведущие мировые вузы и получать стипендии. Проект финансируется Европейским Союзом.

Диплом международного образца позволяет сделать карьеру в таких областях, как экономика, биохимическая инженерия, физика, социальные науки, искусство и культура, коммуникации и СМИ, международные отношения, медицина, право, гуманитарные науки и компьютерные технологии. Еще 40 школьников поступят в 2021 – 2023 годах, пройдя конкурсный отбор, который включает подачу заявки, письменный тест и собеседование.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мнение, высказанное в статье, принадлежат исключительно автору.

