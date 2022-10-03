Прихватила с собой три "коктейля Молотова": школьница в Казани хотела поджечь военкомат

Против частичной мобилизации в России стали протестовать даже школьники. Ученица 11 класса из Казани пыталась сжечь местный военкомат.

Об этом сообщают российские СМИ. Девушка сказала полицейским, что пошла на такой поступок, потому что является противницей "спецоперации" и мобилизации.

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Попытка протеста окончилась неудачно: девушку задержали

Школьница из Казани имела при себе три "коктейля Молотова". Случай произошел в Советском районе по улице Журналистов.

Девушка ночью пробралась в местное помещение и бросила в сторону здания 2 бутылки с горючим. К сожалению, поджечь получилось только траву в нескольких метрах от военкомата. Третий "коктейль" у школьницы обнаружили, когда задержали ее. Сейчас она находится в отделении полиции.

Более удачной была попытка неизвестного из Красноярска. Там тоже кто-то решил "принести в жертву" военкомат.

Двумя бутылками со взрывчатой смесью неизвестный попал в помещение и там начался небольшой пожар. Его потушили охранявшие объект полицейские. Задержать поджигателя пока не удалось.

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Частичная мобилизация в России – приговор о смертной казни

Оказалось, что частичная мобилизация россиян бессрочная. Кроме того, контрактники, уже подписавшие договор о службе, не смогут его расторгнуть. Об этом рассказали на российском правительственном портале.

Если у военного истекает срок службы по контракту, то это тоже ничего не значит. Покинуть службу он не сможет, даже если захочет. Контракт истекает только с окончанием "спецоперации". Так что российских "мобиков" практически приговаривают к смертной казни.

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