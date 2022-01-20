Школьникам в Запорожье открыли выставку Steel Tok: что это и зачем

Запорожье, как один из индустриальных центров страны, активно популяризирует технические профессии среди школьников. Для этого группа "Метинвест" организовала профориентационную выставку под названием Steel Tok.

Старшеклассники проходят там производственные квесты в популярном среди них формате ТикТок. На 7 интерактивных локациях школьники в игровой форме испытывают себя в разных профессиях.

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В частности, дети могут попробовать роли:

машиниста крана или тепловоза;

слесаря;

токаря;

электромонтера;

сварщика.

Для чего создали выставку

В группе "Метинвест" заботятся о привлечении молодежи для дальнейшей работы на предприятиях. Для подготовки будущих кадров открывают собственные учебные заведения. Стараются заинтересовать старшеклассников чем-нибудь ярким и необычными акциями.

Работа должна быть интересной. От нее человек должен получать удовольствие. Если они будут в игровой форме учиться, а потом будут получать от работы удовольствие – я думаю, что это будет отлично,

– сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Это тот возраст, когда человек начинает выбирать свой путь. Конечно, здесь ему нужно помочь сделать правильный выбор. Я надеюсь, что мы помогаем это делать", – добавил он.

На предприятиях "Метинвеста" в Украине уже работает 28 тысяч молодых людей. В компании надеются, что их количество будет расти.

Больше о выставке Steel Tok: смотрите видео

Автор Юрий Погребняк