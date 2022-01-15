Шквальный ветер задержится в Украине: где ждать непогоды

Ураган задержится в Украине еще на один день. Поэтому в субботу, 15 января, украинцам стоит и дальше быть осторожными на улицах, опасаясь шатких конструкций.

Где прогнозируют непогоду

Порывы ветра днем составят 15-20 метров в секунду. Спасатели установили І уровень опасности, желтый.

Интересно Штормовой ветер сдул главные елки в Украине: фото и видео "елкопада"

Сильный ветер прогнозируют во всех областях Украины. В то же время на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается еще и значительная снеголавинная опасность 3-го уровня.



Во всех регионах Украины прогнозируют сильный ветер / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура воздуха

По данным Укргидрометцентра, температура 15 января будет колебаться около нуля. В западных областях воздух максимально прогреется до +2 градусов. Небольшой мороз возможен только на Волыни. На юге Украины столбики термометров поднимутся до +2...+4 градусов.

Холоднее всего будет на Сумщине и Луганщине. Там синоптики прогнозируют -2 градуса и снег. Кроме того, снег будет падать:

в Чернигове,

Харькове,

Донецке.

В остальных регионах небо будет ясным.

Последствия непогоды 14 января

14 января из-за шквального ветра, дождя и снега спасатели объявили II уровень опасности во всех регионах, кроме южных.

В то же время в горах Прикарпатья и Закарпатье существовала угроза возникновения лавин.

Во Львове ударил гром и вспыхнула молния, а в то время с неба падал снег.

На Черниговщине в результате урагана без света остались 200 городов и сел. В поселке Сосница непогода разрушила крышу детского сада.

В Киеве ветер повалил большой дуб и электроопоры. Дерево уничтожило 14 автомобилей, в одном из которых были люди. К сожалению, погиб мужчина.

Полный текст публикации ГСЧС в телеграмме:

Внимание!

Днем 15 января порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый). 15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).