Шла через минные поля: 16-летняя девочка сбежала из оккупированной Горловки

Вечером 27 мая возле Верхнеторецка со стороны боевиков вышла 16-летняя девушка. Она пришла сама и заявила, что хочет жить на подконтрольной украинской власти территории.

Девочка жила вместе с бабушкой, которая является ее опекуншей, в оккупированной Горловке. Она имела паспорт оккупантов.

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Девочка пришла сознательно

Несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, сознательно пришла на линию разграничения. Ей удалось пересечь заминированные поля и остаться невредимой.

Девочка призналась, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По ее словам, она имеет родственников на Западе.

Пока девушка будет находиться в приюте

Сейчас девушкой занимаются ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Медики не обнаружили на ней повреждений.

Теперь с подростком работают психологи. Пока устанавливают обстоятельства, несовершеннолетняя будет находиться в приюте.