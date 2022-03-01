Шли по тротуару мимо башни, – Кличко о жертвах обстрела в Киеве
Источник:Виталий Кличко
Уже 6-й день российские войска атакуют столицу Украины. Есть уже жертвы среди мирного населения. Сегодня оккупанты обстреляли телебашню, под которой находились люди.
По предварительным данным, в киевскую телебашню попали 2 ракеты. В результате погибли 5 мирных жителей города.
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Мирные люди просто шли мимо
Люди просто шли по тротуару и не ожидали, что эти минуты могут стать для них последними. Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех киевлян не ходить по улицам и не ездить на автомобилях.
Он подчеркнул, что нужно быть "максимально осторожными".
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