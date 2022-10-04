Шмыгаль рассказал о подготовке к отопительному сезону: где готовность приближается к 100%

Состояние готовности жилых домов и тепловых сетей к зиме почти до 90%. В некоторых регионах в ближайшее время планируется приблизиться к показателю 100%.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он сообщил, что уже в ближайшее время готовность жилых домов и тепловых сетей приблизится к показателю в 100% в регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Кстати "Нафтогаз" собирается построить во Львове и Житомире ТЭЦ на альтернативном топливе

Главная задача правительства – завершить подготовку к отопительному сезону

Премьер подчеркнул, что за последние полгода правительство вело подготовку по трем основным направлениям, чтобы стабильно пройти отопительный сезон зимой. Шмыгаль рассказал, что в хранилищах у Украины почти 14 миллиардов кубов газа, а также накопила около 2 миллионов тонн угля.

Первое направление – это накопление необходимых для прохождения отопительного сезона ресурсов. Сейчас в наших подземных газохранилищах есть почти 14 миллиардов кубов газа. Рассчитываем также дополнительные объемы импортного газа от наших партнеров. Об этом говорили с США, Великобританией, Норвегией. Что касается угля. Накопили около 2 миллионов тонн. До старта отопительного сезона будем заполнять все имеющиеся в Украине склады,

– рассказал премьер.

Кроме того, правительство выделило средства на закупку древесины, в частности в районах, прилегающих к зоне боевых действий.

"Правительство уже выделило областным военным администрациям 562 миллиона гривен субвенции на закупку древесины. Речь идет прежде всего о прилегающих к зоне боевых действий регионах. Важно быстро распределить ресурсы в те общины, где они действительно будут нужны", – рассказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что есть достаточный ресурс электроэнергии благодаря работе атомных электростанций. По словам Шмыгаля, интеграция в европейскую энергосистему ENTSO-E позволяет Украине в случае необходимости получить помощь от европейских партнеров.

"Нафтогаз" закупает газ у частных добытчиков

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что инфраструктурная готовность подземных газовых хранилищ составляет 100%.

В частности, на начало октября в хранилища закачано 13,9 миллиарда кубических метров. К тому же закачка активно продолжается.

Кроме того, "Нафтогаз" закупает газ у частных добытчиков. Сейчас уже купили более 200 миллионов кубометров.

Также в Украине упростили процедуру закупки дров. Это сделали, чтобы людям было легче пережить зиму.

Ранее – Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне в Украине: смотрите видео