Арендаторы, работающие на Земле, получат право ее выкупить, – Шмыгаль

После открытия рынка земли приоритетное право ее выкупить будут аграрии. Речь идет о тех, которые работают на арендованных участках сельскохозяйственной земли.
Все сделки купли-продажи будут проверять на соблюдение требований закона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Обратите внимание Нацбанк не ожидает резкого роста кредитования на покупку земли
Он дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия, чтобы оно обеспечило должный уровень информирования. Поэтому люди на местах поймут преимущества земельной реформы.
Шмыгаль: важно развивать систему мелиорации
По словам Шмыгаля, также важно развивать систему мелиорации. Ведь жара создает опасность засухи и потери урожая.
Из-за этого проект орошения в южных областях является приоритетом нашего правительства и профильного министерства,
– добавил премьер.
Кроме этого, Кабинет Министров внес изменения в порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. По словам Шмыгаля, это позволит обеспечить корректную процедуру продажи.
Рынок земли в Украине: коротко
- Уже с 1 июля 2021 года закон о рынке земли вступит в силу и украинцы смогут покупать земельные участки.
- В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал основной закон земельной реформы.
- По словам главы государства, "сюрпризов" от открытия рынка земли ожидать не надо.