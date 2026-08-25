Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе шестого саммита первых леди и джентльменов привел несколько историй о работниках, которые рисковали собственной жизнью, чтобы вернуть украинцам свет, тепло и газ.

Шмыгаль рассказал о героях украинской энергетики

Во время выступления Шмыгаль подчеркнул, что работа в энергетической сфере во время войны стала делом, требующим немалой смелости и ответственности.

Стойкости как таковой не существует. Стойкость всегда создают люди, выполняя простую, постоянную, повседневную работу каждый на своем месте,

– сказал он.

Шмыгаль рассказал, что с начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно совершают атаки на украинскую энергосистему дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Несмотря на это, она продолжает работать и обеспечивать страну электроэнергией.

"Но она до сих пор жива и работает. Дает свет. И это не благодаря бетону и металлу, а благодаря нашим людям, которые каждый день выходят на смену и делают свое дело", – отметил министр энергетики.

Одной из таких историй стал рассказ об электромонтерше из Запорожья. Во время атаки на подстанцию она заметила пожар, доложила руководству, отключила и заземлила оборудование, а затем пошла оформлять пропуск для спасателей. В этот момент женщину накрыла взрывная волна от следующего российского дрона.

Шмыгаль также упомянул газовика из Харькова, у которого 30 лет профессионального опыта. С первых месяцев полномасштабного вторжения он ремонтировал городские сети под обстрелами, а однажды восстановил подачу газа в дом на Северной Салтовке ради пожилого маломобильного человека, который отказался покидать свое жилье.

Еще один работник из Сумской области восстанавливал линию непосредственно у границы с Россией, попал под обстрел, но завершил работу, после чего самостоятельно вывел коллег из опасной зоны.

Шмыгаль привел также пример слесаря Днепровской ТЭЦ, который после очередной атаки среди разрушенных конструкций нашел решение, позволившее вновь запустить турбогенератор и вернуть людям свет и тепло.

Это не просто опытные специалисты, это герои, которые на своих плечах держат нашу энергетику, а энергетика держит весь украинский тыл, так же как и наш украинский фронт,

– сказал он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что не все истории борьбы за украинский свет имеют счастливый финал. Он напомнил о 1 февраля 2026 года, когда российские дроны прицельно атаковали автобус с шахтерами в Терновке Днепропетровской области , в результате чего погибли 12 горняков.

Следующая зима не будет легкой, ведь Россия продолжит наносить удары по энергетике, пытаясь измотать Украину. В то же время государство совместно с партнерами усиливает защиту энергетических объектов и создает новую архитектуру энергосистемы.

Шмыгаль сообщил, что в этом году из распределительных хабов в регионы уже отправили почти 6 тысяч тонн энергетического оборудования, в частности генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и блочно-модульные котельные. Помощь Украине оказывают около 40 государств и организаций.